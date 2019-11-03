المرأه متابعاتبديل لحقن الفيلر والبوتوكس لأنها تعزز من إنتاج الكولاجين الألوفيرا معجزة تجميل البشرة لمظهر أكثر جاذبية فرناس حفظيaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 3 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق نشرت مجلة Instyle الألمانية أن الألوفيرا “الصبار” تعد بمثابة مفتاح صحة وجمال للبشرة، حيث إنها تساعد في الحصول على مظهر بشرة جذاب ومتألق ومشرق وتجعلها تشع شبابا وحيوية. كما أوضح التقرير أن الألوفيرا تزخر بالأحماض الدهنية والإنزيمات والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها تتمتع بتأثير مهدئ ومسكن للألم ومطهر ومضاد للالتهابات. كما تساعد الألوفيرا على تحفيز سريان الدم وتعزز من إنتاج الكولاجين والألياف المرنة. وبفضل هذه المزايا تعد الألوفيرا سلاحا فعالا وقوي في محاربة الثور والشوائب والبكتريا المسببة للحبوب في البشرة وتعيد إليها مظهرها المرن والمشدود، الذي يعطى مظهرا أكثر صحة وشباب. مرتبط