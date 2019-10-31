بالصور.. كتب تساعدك على اتخاذ القرارات

يساعدك هذا الكتاب للمؤلفين جايسون فرايد وديفيد هينيمير هانسون على التعامل مع الكثير من المشاكل المتعلقة بالعمل والدراسة والحياة الشخصية

3- قوانين الطبيعة البشرية (The Laws of Human Nature)

يستعرض روبرت جرين، مؤلف الكتاب، عدة طرق تساعد الأشخاص على فحص سلوكهم، كذلك سلوك الآخرين، كما أنه يعرض أساليب واستراتيجيات جديدة تساعد على تحسين علاقات الأشخاص ببعض