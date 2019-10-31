بالصور.. كتب تساعدك على اتخاذ القرارات

نرمين عباس
القراءة مفيدة بكل الأحوال، فهي تساعد على تنشيط الذهن وتوسيع المدارك والتعرف على أمور مختلفة وجديدة في الحياة
نقدم لك مجموعة من الكتب الملهمة والمفيدة التي تساعد على حل مشكلة ما
أو التخلص من عيب في شخصيتك، أو تحسين علاقاتك بالآخرين
1- إيجاد الوقت (Make Time)
من الكتب المميزة فيما يتعلق بإدارة الوقت ويساعد على التركيز على الأمور الهامة خلال اليوم
2- لا يجب أن تكون مجنونًا في العمل (It Doesn’t Have to Be Crazy at Work)
يساعدك هذا الكتاب للمؤلفين جايسون فرايد وديفيد هينيمير هانسون على التعامل مع الكثير من المشاكل المتعلقة بالعمل والدراسة والحياة الشخصية
3- قوانين الطبيعة البشرية (The Laws of Human Nature)
يستعرض روبرت جرين، مؤلف الكتاب، عدة طرق تساعد الأشخاص على فحص سلوكهم، كذلك سلوك الآخرين، كما أنه يعرض أساليب واستراتيجيات جديدة تساعد على تحسين علاقات الأشخاص ببعض
4- الكرم الراديكالي (Radical Generosity)
سيساعدك هذا الكتاب على التعامل مع الأمور من منظور جديد ومختلف، كما أنه سيجعلك أكثر سخاءً
5- هل يمكن أن تتعلم كيف تكون محظوظًا (Can You Learn to Be Lucky?)
سيجيبك هذا الكتاب لمؤلفته كارلا ستار عن سؤال مُلح وهو “لماذا يبدو بعض الناس أكثر حظًا من غيرهم؟”
6- عطش Thirst
وهي قصة عن الخلاص، والتعاطف، ومهمة لجلب المياه النظيفة إلى العالم