الآيس كريم ونزلات البرد.. مفاجأة طبية يجب استغلالها!

الآيس كريم وأعراض البرد.. هل هناك علاقة بينهما؟، ربما يفكر الكثيرون في التأثير الضار ولكن العكس هو الحقيقة.

منظمة “روس كاتشيستفو”، في بيانها، الذي نقلته وسائل الإعلام أجاب على التساؤل بشأن أضرار أو فائدة الآيس كريم، أثناء نزلات البرد.

ويتضح من البيان، أنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن الآيس كريم لن يؤدي إلى تفاقم المرض والإصابة بنزلات البرد.

بل يساعد في التغلب على الأعراض، ويخفف من التهاب الحلق.

كما أن هذا المنتج مغذي بما فيه الكفاية ليتم إدراجه في قائمة المريض، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

المنظمة روس كاتشيستفو شددت على أنه عند الإصابة بنزلة البرد، يجب تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، وشرب البابونج وتناول العسل.

هذا بينما حذر أطباء من تناول الآيس كريم خلال موجات ارتفاع درجات الحرارة.

وذلك لأنه عند تناوله سريعا يتم تبريد الجهاز التنفسي العلوي بشكل حاد.

وشدد كبير المتخصصين المستقلين في قسم الرعاية الصحية الأولية للبالغين، أندريه تياجيلنيكو، على أنه لا تنصح وزارة الصحة في موسكو بتناول الآيس كريم في الحرارة العالية.

لأن التبريد السريع للجهاز التنفسي العلوي يسبب الضغط على الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد.