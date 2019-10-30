لهذا السبب.. لا تسكن جوار مطاعم الوجبات السريعة!

لا تسكن جوار مطاعم الوجبات السريعة، قد يبدو السبب غريبا لكن هذا ما أقرته الدراسات العلمية الحديثة.

بحسب سكاي نيوز، فإن العلم يرى تأثيرا سلبيا جديدا للتواجد بجانب مطاعم الوجبات السريعة على الأطفال، وهي تعرضهم لخطر السمنة وزيادة الوزن.

ووفقا لما نقل عن باحثين في كلية الطب بجامعة نيويورك، فإن سكن الأطفال في أماكن بالقرب من مطاعم الوجبات السريعة له تأثير كبير في تعرضهم لزيادة الوزن والسمنة.

واشنطن بوست ترى أن 20% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 – 18 عاما في أحد الأحياء، أصبحوا يعانون السمنة.

فيما عانى 38% من البالغين من زيادة الوزن.

ونقلت أن الأرقام انخفضت، كلما ابتعد سكن الأطفال عن المطاعم التي تقدم طعاما غير صحي في الحي ذاته.

وقال براين إلبيل، الباحث المشرف على الدراسة، إن النتائج توضح تأثير لما يعرف بالبيئة الغذائية على الصحة العامة.

وتتبع الباحثون في الدراسة، منذ عام 2007، حالات طلبة في مدارس بولاية نيويورك، مثل أوزانهم وعاداتهم الغذائية وعناوين منازلهم، لمعرفة المسافة بينها وبين مطاعم الوجبات السريعة، والمتاجر التي تبيع أطعمة صحية أو غير صحية، على حد سواء.