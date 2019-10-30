تعرف على الأطعمة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف

هناك عدد من الأطعمة تحافظ على صحة الدماغ وتقوي أدائها، لأنها تعمل على تنشيط وظائف العقل، وتناولها باستمرار يعمل على حماية الخلايا من التلف، ومنها:
1/ الأسماك الدهنية
تعد الأسماك الدهنية من الأطعمة الهامة لصحة الدماغ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تعمل على بناء الخلايا والأعصاب وتعزيز الذاكرة ومنها سمك السلمون والسردين والمكريل.
2/القهوة
تساعد القهوة من تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية كالزهايمر والشلل الرعاش كما أنها تحسن المزاج والتركيز لإحتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.
3/ الكركم
يحتوي الكركم على الكركمين الذي يعمل على حماية خلايا المخ من الإصابة بمرض الزهايمر، كما انه يخفف على الاكتئاب ويبني خلايا جديدة.
4/بذور اليقطين
تحسن بذور اليقطين من وظائف المخ لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة و عناصر هامة لصحة خلايا المخ مثل الحديد والزنك والمغنسيوم والنحاس التي تعمل على التحكم في الإشارات العصبية.
5/البروكلي
يحتوي البروكلى على فيتامين ك والذي يعمل على تكوين السفينجوليبيدز المفيد لخلايا المخ ، كما على حماية الدماغ من التلف.
6/البرتقال
لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي فهو يمنع الشيخوخة والتدهور العقلي ويكافح مرض لزهايمر، ويعمل على محاربة الجذور الحرة التي تضر خلايا الدماغ، كما يوجد فيتامين سي في الكيوي والفلفل الحلو والفراولة والطماطم والجوافة.