استعيدي صحة وجمال شعرك عن طريق هذه الأطعمة

يعتبر الشعر هو سر جمال المرأة، وتلجأ العديد من النساء إلى إستخدام المستحضرات الكيميائية لعلاج مشاكل الشعر مثل تساقطه وضعفه، ويجهل الكثيرون أن صحة الشعر تكمن في الغذاء السليم، فصحة الشعر تأتي من داخل الجسم، ولذلك أتفق الأطباء على أنه يوجد أطعمة تساعد على إستعادة صحة الشعر من جديد، إذ أن لها دورا هاما في بناء الشعر ووقايته والحفاظ عليه من التساقط.
1/ اللوز
تحتوي المكسرات عموما على عناصر وفيتامينات ضرورية لتقوية الشعر وبناءه، حيث أنها تمنع تساقطه، وخصوصا “اللوز” لأنه يحتوي على كمية لا حصر لها من الأحماض الدهنية والبروتين وفيتامين ب 6 الذي يعمل على تقوية الشعر وتعزيز نموه بجانب فيتامين هـ الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس.
2/ الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي
تلعب الفواكه والخضروات دورا مهما في بناء صحة الشعر لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر مثل البيتاكاروتين الذي يتفاعل في الجسم ليصبح فيتامين أ الذي يمنع تكون القشرة عن طريق فرز الزيوت اللازمة لفروة الرأس، ويوجد في البرتقال والليمون والجزر.
كما تعد السبانخ من أهم الخضروات والعناصر النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد فتعزز نمو الشعر.
3/البروتينات
يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على منع تساقط الشعر، فتحتوي اللحوم الحمراء على عنصر الزنك والحديد وفيتامين ب كذلك الدجاج فيعمل كلاهما على صحة الشعر.
كما تعتبر الكبد من أغنى الأطعمة بالحديد وهو المسؤول الأول عن صحة الشعر ونموه، كمنا أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من الكيراتين تصل إلى 70% وهو يعمل على إعادة بناء الشعر التالف.