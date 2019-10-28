‏الاتحاد السعودي وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم يوقعان اتفاقية تعاون

الرياض – وليد يوسف

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

وتم توقيع الاتفاقية ظهر اليوم الاثنين بمقر الاتحاد بالرياض، بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، ورئيس الجمعية ماجد بن أحمد عبدالله ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين والذين ساهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، إضافة إلى سعي الجمعية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه للاعبين السابقين، ومد يد العون لهم بعد اعتزال كرة القدم فيما يخدم الطرفين.

وأعرب المسحل عن ثقته في أن تحقق هذه الاتفاقية كافة الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديرًا وعرفانا لما قدموه للكرة السعودية.

بدوره، أبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبدالله سعادته بعد توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي شريك رئيس في تقدير هؤلاء النجوم.

وقال ماجد عبدالله: “أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وهذه الشراكة تأتي ضمن الشراكات التي دأبت الجمعية على توقيعها، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة اللاعبين القدامى وأسرهم”.