أخضر اليد يهزم الأردن ويتصدر ويواجه الكويت

متابعة– حمودالزهراني

تصدر منتخبنا السعودي لكرة اليد سلم الترتيب العام لمنتخبات البطولة العربية العاشرة للناشئين (مواليد 2002م) بعد مرور جولتين من الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، وذلك بعدما تمكن من تخطي منتخب الأردن بنتيجة (37-20)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة بني خيار بمدينة نابل التونسية، وذلك بحضور محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي والعربي ، وحصل لاعب منتخبنا السعودي عبد الله اليوسف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومن المقرر أن يخوض ناشئو أخضر اليد مباراتهم ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للبطولة اليوم الثلاثاء أمام منتخب الكويت، وذلك عند تمام الساعة 7:00 مساءً (بتوقيت السعودية)، في لقاء يتطلع من خلاله ناشئو الأخضر لتحقيق الانتصار والمحافظة على صدارة الدور التمهيدي.