“وباء متزايد”.. قصة إصابة رجل بالعمى بسبب الموبايل

خطر الموبايل تحدث عنه الكثيرون للمخ والأعصاب والعين، تلك المخاطر تحولت إلى واقع بإصابة رجل في الصين بالعمى في عين واحدة بعد إصابته “بجلطة في العين”.

جلطة العين وقعت أثناء استخدام الرجل هاتفه الذكي في السرير، إذ فقد الرجل، الذي يسمى وانج، بصره مؤقتًا أثناء اللعب على الهاتف والأنوار مغلقة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية اكتشفوا انسداد الشريان المركزي لشبكية العين

وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية في العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، وتؤثر على 1% من السكان.

أما على صعيد الأطباء في الولايات المتحدة فكان هناك تشكيك في الأمر، لأنهم يقولون إن الحالة تحدث عادة في كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وشدد الأطباء على أنه من المرجح أكثر أنه عانى من الصداع النصفي العيني، هو فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين.

هذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين ويجهدون أعينهم.

ون تجربته الخطيرة أكد وانج: “فجأة وجدت نفسي لا أرى إلا بعيني اليمنى وأنا أنظر في هاتفي، كان يمكنني أن أرى بعض الكلمات، ولكن بعين واحدة فقط”.

بينما كشف الطبيب ليو تاو، المسؤول عن حالة وانج، إلى أن سبب إصابته بالعمى كان على الأرجح بسبب الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطًا مفرطة على عينه.

اعترف وانج، الذي لم يذكر عمره، بأنه يلعب عادة على هاتفه في وقت متأخر من الليل لفترات طويلة.

وأكد الطبيب تاو على أن حوالي 20 مريضًا جديدًا كل شهر يزورون عيادته بسبب المعاناة من أعراض مشابهة، ووصف هذا الأمر بأنه وباء متزايد.