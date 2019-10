كيف تواجه الخوف

نرمين عباس

يعتبر الخوف من المشاعر القاتلة التي تنتاب الكثير منا

فعلى الرغم من كونه شعوراً طبيعياً ومطلوباً في بعض الأحيان إلا أنه يؤثر على سلوك وقرارات الفرد سلباً في أحياناً أخرى

فالخوف له درجات، وإذا تخطى الحد المسموح سيعزز من مخاطر العديد من الأمراض الصحية والنفسية

بالبداية، هناك عدة أنواع للخوف منها:

1. الخوف البسيط

مثل الخوف من الأماكن المرتفعة والخوف من ركوب الطائرات والخوف من الحيوانات الأليفة

2. الخوف الاجتماعي

مثل الخوف من الرفض، الخوف من الفشل والخوف من النجاح والخوف من التحدث أمام الجمهور أو الغرباء

• كيف أتغلب على الخوف الذي بداخلي؟

1. الخوف هو أكبر عائق من عوائق الحياة، وهو أيضاً أكبر عائق للنجاح، هو مجرد اعتقاد وبرمجة

وهناك قاعدة في علم النفس تقول ليس هناك ما تخافه سوى الخوف نفسه (There is nothing to fear but its fear itself).

2. من المهم جداً الانتباه للحديث الداخلي الذي هو بحد ذاته المتحكم في مشاعر الإنسان، ونتيجة هذه المشاعر يتكون السلوك وبتكون السلوك يتشكل الواقع.

3. مهم جداً أن نعي جيداً ما نقوله داخل أنفسنا (الحوار الداخلي). بمجرد كسر هذه البرمجة وتغيير معتقد الخوف يتلاشى تدريجياً الخوف بتلاشي الفكرة وهناك طرق عديدة لمواجهة المخاوف منها: الطاقي ويسمى التنظيف.