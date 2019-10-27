متابعات“الكوبرا” وجبة لذيذة على المائدة الفيتنامية فرناس حفظيaccess_time28 / صفر / 1441 هـ 27 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق قد تندهش عندما تقرأ هذا الخبر، و تعرف أن الثعابين والأفاعي أصبحوا من الأطباق الرئيسية اللذيذة في دولة فيتنام، فلقد إختار أحد المطاعم هناك، أفاعى الكوبرا لتكون ضمن قائمة الطعام الرئيسية الخاص به. ولقد أوضح مدير المطعم نجويين هونج لونج أن سكان القرية يقوموا بالتقاط الأفاعي ويربونها منذ 200 عام. وتابع أيضا مدير المطعم أن سكان القرية كانوا يستخدمون دماء الأفاعي لمعالجة آلام الرأس. ويستطيع الزوار في المطعم اختيار الأفعى التي يريدون تناولها، كما أن بإمكانهم متابعة أسلوب ذبح الحية وطريقة إعدادها قبل أن يأخذها الطاهى إلى مطبخ المطعم لإعدادها للطهي. ويمكن لطبق الكوبرا أن يطعم من 6 إلى 8 أشخاص ويصل سعر الطبق إلى 60 دولار. مرتبط