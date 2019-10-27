إكتشاف سر وفاة الإسكندر المقدوني!

يعد موت الإسكندر الأكبر أحد ملوك مقدونيا الإغريق وأحد أشهر القادة العسكريين والفاتحين في التاريخ عبر التاريخ، لغزا كبيرا حير العديد من الباحثين، ومؤخرا اكتشف علماء جامعة أرسطو اليونانية ، أن سبب وفاة الإسكندر المقدونى كان مرض نخر البنكرياس، وليس التيفود أو الملاريا أو اللتهاب الرئوي كما قيل من قبل.
ولقد أوضح الباحث اليوناني توماس، إن هذه الدراسة بدأت منذ عام 1995، إذ حلل الباحثون طول هذه الفترة أعراض المرض والأيام الأخيرة في حياة القيصر المقدوني.
وأظهرت النتائج وفقا لما أشار إليه الباحث توماس غيراسيميديس الأستاذ الفخري في الطب، أن السبب الرئيسي في وفاة الإسكندر المقدونى، التسمم الحاد الناجم عن مرض نخر البنكرياس، وكان السبب في تطور المرض هو الحصى في كيس الصفراء “المرارة” وإدمانه على تناول الأغذية الدهنية والكحول، وذلك وفقا لما جاء في “نوفوستي” الروسية.