تأهيل الأطباء والممارسين الصحيين قفزة نوعية للارتقاء بالخدمات

جدة – عبدالهادي المالكي

شهدت المملكة تطوراً كبيراً في مجال دراسة العلوم الطبية من خلال الكليات المنتشرة في الجامعات الحكومية والأهلية وتنوع التخصصات وارتفاع نسبة المقبولين فيها عاماً بعد آخر.

ومع تزايد أعداد الخريجين اهتمت الدولة ببرامج التدريب والتأهيل لرفع قدرات الأطباء والممارسين الصحيين كما استفاد التعليم الطبي من التطور التقني الهائل في دعم وتعزيز البرامج التدريبية وتوحيد معايير الجودة في تقديم المعلومات التخصصية بأساليب مبتكرة وجذابة.

برامج التأهيل لبناء المسيرة المهنية

وتعمل هيئة التخصصات الصحية على حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة وذلك من خلال القواعد المنظمة للتعليم والتدريب والقواعد التنفيذية المرتبطة بالاعتماد والتدريب والتقييم بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.



وفي ظل توفر عدد كبير من الأطباء والممارسين الصحيين السعوديين على فئة طبيب عام/ مقيم وأخصائي من منسوبي عدد من مستشفيات الحكومية والخاصة فقد أصبح من الضروري العمل على طرح برامج تأهيلية تتيح لهم إمكانية بناء مسيرتهم المهنية والارتقاء بنوعية الخدمات الصحية ولذا أنشأت الهيئة مساراً جديداً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بمسمى “دبلوم الدراسات العليا السعودي” والذي يؤهل إلى درجة نائب / أخصائي أول في التخصص بعد إكمال الخبرات النظامية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التخصصية بالمملكة من خلال طرح مسار جديد وإتاحة المجال أمام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالمملكة لتأهيل منسوبيها علمياً ومهنياً وتحسين جودة الخدمات الصحية بزيادة عدد الممارسين الصحيين المؤهلين في التخصصات الصحية المختلفة وجودة الخدمات الصحية للمنشآت الصحية المشاركة في تنفيذ البرنامج من خلال اندماجها في العملية التدريبية واستفادتها من الدعم العلمي المقدم من قبل الهيئة لبرامج الدراسات العليا.



كما يهدف إلى العمل على سعودة الوظائف في التخصصات الصحية المختلفة وخلق بيئة جاذبة في عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة من خلال توفير برامج تدريبية لديها لتشجيع الممارسين الصحيين السعوديين للتعيين بها.​

تدريب الممارسين بجامعة المؤسس

وفي هذا الإطار تتولى الشؤون الأكاديمية بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز توفير التدريب للحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستشفى والاشراف على تدريب طلاب الجامعات لإتمام متطلبات التخرج والإمتياز بجميع التخصصات، وإقامة البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والبحث العلمي.

واستطاعت إدارة الشؤون الإكاديمية خلال الخمس سنوات الماضية الحصول على اعتماد المنشأة من اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية وكذلك اعتمادها كمركز تدريبي من قبل الكلية الملكية الكندية بالإضافة الى ارتفاع عدد أعضاء المجالس العلمية واللجان العلمية من المستشفى وكلية الطب الخاصة ببرامج الاعتماد إلى 43 عضواً ومشاركة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي المستشفى وكلية الطب في زيارات الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي.



ووفقاً للدكتور عبدالله باوارث مدير إدارة الشؤون الأكاديمية تتمثل إنجازات وحدة الدراسات العليا للتعليم في زيادة عدد برامج التخصص الدقيق إلى 19 برنامجاً وشهادة الاختصاص إلى 23 برنامجاً والتمريض 4 برامج والبرامج الصحية المساندة 6 برامج أما إنجازات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر فقد بلغ عدد طلبات الأنشطة 296 والأنشطة المعتمدة 265 وعدد حضور الممارسين الصحيين للأنشطة 15539 ممارس خلال 10 أشهر فقط.

ومؤخراً شهدت القاعة الرئيسة بمستشفى الجامعة حفل إكمال تدريب الممارسين الصحيين لبرنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وبحضور عميد كلية الطب البروفسور محمود بن شاهي الأحول والدكتور عمرو الحبشي مدير مستشفى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وعبر الخريجيون عن سعادتهم بحصولهم على الشهادة والتكريم واعدين ببذل قصارى جهدهم في خدمة وطنهم بصفة عامة والمستشفيات التي يعملون بها بصفة خاصة.