الرياضة

الهلال في مواجهة أوراوا في المشهد الختامي..

خبر سار لجماهير الهلال.. نجم أوراوا يغيب عن نهائي دوري أبطال آسيا

محمد ابو الوفاaccess_time25 / صفر / 1441 هـ      24 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال في مواجهة أوراوا

ضرب أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا إثر تخطيه جوانزهو الصيني.

وحسم أوراوا موقعة إياب نصف النهائي أمام جوانزهو بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في الصين.

موقعة الذهاب انتهت بفوز أوراوا في العاصمة طوكيو بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل بمجموع اللقائين 3-0.

وسيدخل أوراوا النهائي ضد الهلال من دون أبرز عناصره الأساسيين، وهو الحارس المخضرم شوساكو نيشيكاوا.

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إذ تلقى بطاقة صفراء أمام جوانزهو في مباراة أمس الأربعاء، وسيغيب بطبيعة عن ذهاب النهائي بسبب تراكم البطاقات.

الذهاب سيقام يوم التاسع من نوفمبر القادم في العاصمة الرياض، على أن يكون الإياب على أرضية أوراوا في طوكيو يوم 24 من الشهر ذاته.

ويعتيبر نشيكاوا (33 عامًا) أحد أبرز لاعبي أوراوا في الوقت الحالي، إذ ينشط في النادي منذ عام 2014 عندما انتقل إليه من هيروشيما بشكل مجّاني.

سبق وأن لاقى الهلال أوراوا في نهائي المسابقة عام 2017 وخسر اللقب في مباراة شابها الكثر من اللقطات التحكيمية.

بينما تعتبر تلك هي المرة الثالثة للزعيم في نهائي البطولة بآخر 6 أعوام.

حقق أورواو اللقب في مرتين 2017 و2007، وهو نفس الرقم للهلال الذي حصد اللقب في عامي 1991 و2000.

محمد ابو الوفا

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