الهلال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

البلاد : متابعات

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض اليوم الثلاثاء.

وبلغ الهلال النهائي بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية من مدى قريب لكن السد أحرز ثلاثة أهداف متتالية عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 17 والكوري الجنوبي نام تاي هي بعدها بدقيقتين وحسن الهيدوس في الدقيقة 20 لكن بافتيمبي جوميس قلص الفارق للهلال في الدقيقة 25.

وأضاف السد الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ضربة رأس قوية من بوعلام خوخي إثر تمريرة عرضية.

ويعيش الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 و2017، حالة رائعة على الصعيد المحلي أيضا وفاز بمباراته الأخيرة 3-صفر على ضمك لينفرد بالقمة بفارق أربع نقاط.