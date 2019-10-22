تويتر.. إجراءات جديدة لمنع المحتوى المزيف

في إجراء جديد قرر موقع الدوينات القصيرة تويتر، وضع إجراءات جديدة لمكافحة المحتوى المزيف.

تلك الإجراءات ستجعل عددا من مقاطع الفيديو ممنوعة تماما من الظهور عبر الشبكة، بحسب وكالة “سبوتنك”.

شركة “تويتر” وضعت بيانا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة.

وقالت “سنجري بعض التغييرات في سياسات النشر، من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويها يخلق انطباعا خاطئا تجاه شيء ما أو شخص ما”.

ويقع على رأس المواد التي سيتم حظرها، ما يطلق عليها مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق).

وذلك حسبما جاء في بيان تويتر.

بيان تويتر أشار إلى أنه “دائمًا نقوم بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة..

نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر”.

وأكد أن الحديث يدور حول مواد “تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها غرضها الأصلي، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث”.

يذكر أن شبكة تويتر، التي أسسها جاك دورسي ونوح غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز عام 2006، حظت بشعبيةً كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وتجاوز عدد مستخدمي الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا.