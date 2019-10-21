فيديو : مشجع يقتحم مباراة في الدوري الإيطالي بـ “مظلة”!

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لمشجع يقتحم مباراة إنتر ميلانو وساسولو، بالدوري الإيطالي أمس الأحد.

وكان إنتر ميلانو قد تغلب على مضيفه ساسولو بإربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت على أرض الأخير.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى النقطة رقم 21 في وصافة لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد المتصدر يوفنتوس (22).

وشهدت المباراة على واقعة طريفة لمشجع يقتحم أرضية الملعب عبر استخدام مظلة هوائية.

وسرعان ما تجمع رجال الأمن حوله ليخرجوه خارج أرضية الملعب.

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