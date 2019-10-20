هل أنت مدخن؟.. هذا التصرف قد يحميك من أضرار التدخين!

هل أنت مدخن؟.. ربما عليك أن تنتبه إلى أضرار التدخين وتدميره للصحة وتسببه في الوفاة.

الأمراض الخطرة التي يسببها التدخين وعلى رأسها أمراض االسرطان كانت عرضة لدراسة حديثة.

وبحسب موقع سبوتنيك، أظهرت الدراسة أنّ المدخنين يمكنهم تقليل مخاطر الإصابة أو الوفاة بسرطان الرئة إذا مارسوا التمارين الرياضية.

باروخ فينشيلبيوم الذي قاد فريق الدراسة، كشف انّه يمكن للمدخنين الحد بشكل كبير من خطر الإصابة والوفاة بسرطان الرئة من خلال زيادة اللياقة القلبية التنفسية.

وأضاف فينشيلبيوم عبر البريد الإلكتروني أنّ التمرينات الهوائية “أيروبيك” المعتدلة إلى الشديدة، مثل المشي والهرولة والجري وركوب الدراجات لمدة 20 إلى 30 دقيقة 3 إلى 5 مرات أسبوعيا، قد يحسن اللياقة القلبية التنفسية.

وأوضح الباحثون في الدورية الأمريكية للطب الوقائي أنّ سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم.

وتحدث أكثر من مليوني إصابة جديدة و1.8 مليون وفاة سنويا بسبب المرض.

ويعتبر التبغ أو أضرار التدخين أهم عوامل الإصابة والوفاة بسرطان الرئة.

وتشير تقديرات باحثي الدراسة إلى أنّ تحسين اللياقة القلبية التنفسية قد يقلل الإصابة بنحو 11% لدى المدخنين السابقين.

ويحول دون نحو 22% من الوفيات بسبب المرض لدى المدخنين الحاليين المصابين به.

واستخدم الباحثون مقياسا يعرف باسم مكافئات التمثيل الغذائي والذي يعكس كمية الأكسجين المستهلكة أثناء النشاط البدني.

واتبع الباحثون الرجال لنحو 11.6 عام وخلال هذه الفترة تم تشخيص إصابة 99 منهم بسرطان الرئة توفي منهم 79 جراء المرض، بحسب ما ذكرته “رويترز”.