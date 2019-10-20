صورة.. مرض نادر يفقد صاحبه حاسة التذوق!

تداولت مواقع التواصل ووكالات الأنباء قصة هذا الرجل صاحب المرض النادر في الكلى الذي أفقده حاسة التذوق.

معالجون في اليابان اكتشفوا أن الرجل فقد حاسة التذوق بسبب تكون مادة بيضاء على اللسان، بسبب إصابته بمرض نادر في الكلى.

ووفق موقع سكاي نيوز، ظل الرجل يتناول أطعمة معينة طوال شهرين، بسبب الالتهاب الذي عاني منه في لسانه.

وبعد إجراء التحاليل اللازمة للمريض، وجد الأطباء أنه يعاني من نسب مرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا.

وفضلا عن ذلك وجدوا ارتفاعا في معدل الصوديوم والبوتاسيوم وباقي المواد الكيماوية في الجسم.

وهى أحد المؤشرات القوية على الفشل الكلوي إذا لم يخضع للعلاج.

وبسبب الخلل الموجود بالكلى، فإن تلك المواد تتفاعل داخل الجسم، مما تسبب في ظهور تلك المادة البيضاء على لسان المريض.

وهو ما يعني الإصابة بمرض “اليوريميا” وهو اضطراب ينجم عن زيادة تركيز نيتروجين يوريا الدم واختلال عمل الكلى، وهو من الأمراض النادرة.

وهذه الأعراض ليست شائعة، ولذلك قدم أكاديميون وأطباء يابانيون بعض تفاصيل هذا المرض، إثر تشخيص الحالة الأخيرة، والتى تظهر على شكل ألم مزعج، ورائحة نفس كريهة لأنها تشبه الرائحة المنبعثة من البول.

وأبلغ الرجل المريض عن شعوره بالتعب على نحو متكرر وصعوبة حاسة التذوق ، إلى جانب فقدان الشهية.