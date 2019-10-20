الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق

جدة : البلاد

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من منصبه، كمدير فني للفريق، في أعقاب الخسارة من الوحدة، السبت.

وخسر الاتحاد أمام الوحدة خارج ملعبه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر لسييرا على ما قدمه طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الإقالة جاءت كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا، وأعلن الاتحاد تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، متمنياً له التوفيق.