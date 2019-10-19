قصة جبن من حليب الأغنام حاصل على اعتراف أوروبي رسمي!

هو نوع جبن فريد مصنوع من حليب الأغنام، لكن يبدو أنه متفرد بما يكفي ليتلقى شهادة رسمية أوروبية.

ووفق وزارة الزراعة الرومانية فإن الجبن الروماني المصنوع من حليب الأغنام في مدينة سيبيو بإقليم ترانسلفانيا في قلب رومانيا حصل على شهادة المنشأ الجغرافي الأوروبية.

وبحسب سكاي نيوز، يصبح المنتج الروماني رقم 7 المدرج على قائمة سجل المنشأ والبيانات الجغرافية المحمية بالاتحاد الأوروبي.

الوزارة أكدت أن جبن سيبيو شبه صلب وينتج بالكامل من حليب الأغنام الطازج غير المبستر عن طريق التخثر الإنزيمي.

ويأتي الحليب من الغنم الذي يربى في المنطقة الجغرافية المذكورة ويتغذى أساسا على المراعي.

ولفت موقع رومانيا-إنسايدر الإخباري على موقعه الالكتروني أن رابطة منتجي جبن سيبيو أرادت الحصول على اعتراف أوروبي رسمي لحماية وصفتهم التقليدية من العصور القديمة وتوفير منتجات طبيعية وصحية.