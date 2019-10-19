خاص البلاد – نيفين عباس

اللحم المطهى بالتقنية البطيئة طريقة تسوية أُخذت من المطبخ الإنجليزى الذى يعتمد بشكل كبير على طهو اللحم بكميات كبيرة وتركه ينضج ببطئ لنحصل على لحم طرى للغاية ومليئ بالعصارة

نقدم لكم اليوم عبر السطور التالية طريقة عمل اللحم بتقنية الطهى البطئ

المقادير اللازمة لعمل اللحم بتقنية الطهى البطئ

قطعة من اللحم البقرى تزن 2-3 كيلو

أعواد من الروزمارى أو إكليل الجبل

ملح يكفى لتمليح اللحم

فلفل إسود

2 ملعقة كبيرة من السكر البنى أو عسل النحل الأبيض إن لم يتوفر السكر

ربع كوب من الصويا صوص

2 عود من الزعتر

جزر مقطع

كرفس مقطع

بصل مقطع

4 ورقات من ورق الغار

4 فصوص من الهيل أو الحبهان

3 أعواد من القرفة أو الدارسين

2 نجمة يانسون

4 مسمار قرنفل

3 لتر من الماء

كوب من زيت الزيتون

طريقة عمل اللحم بتقنية الطهى البطئ

نقوم بعمل ثقوب بالسكين داخل اللحم

يذوب الملح والفلفل الإسود والسكر البنى أو عسل النحل الأبيض فى الزيت

ثم يوضع الزيت داخل فتحات اللحم وخارجها ونقوم بتدليك اللحم جيداً حتى يتشبع بالزيت

نحضر قدر عميق يسمح بدخوله الفرن

نقوم بوضع باقى المكونات الأخرى

ثم يغطى القدر جيداً ونحكم غلقه بورق الفويل

يوضع القدر فى الفرن من الأسفل ويترك 3-4 ساعات كاملة

مع مراعاة وضع ماء ساخن للحم كلما لزم الأمر

يخرج اللحم بعد ذلك ويقدم بحسب الرغبة