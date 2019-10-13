سقوط بلكونة عمارة على سيارة مواطن

جدة -عبدالهادي المالكي

تفاجأ مواطن بسقوط بلكونة إحدى الشقق على سيارته في العمارة التي يقطن بها بحي الصفا مما تسبب في تلفيات بها.

وقال المواطن حمد الرشيدي:” قمت بتقديم بلاغ للدوريات الأمنية والبلدية وقد حضرت الدوريات وذهبت برفقتهم للقسم وقاموا بإعطائي نموذج تقدير”.

وأوضح الرشيدي أن المهندس المنتدب من البلدية قرر أن الحادث بسبب سوء البناء وعدم وضع أسياخ حديدية في البلكونة وبالتالي من الممكن أن تسقط الواجهة وأن الأمانة سوف تتواصل مع صاحب العمارة وعند عدم تجاوبه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عنه.

وبين الرشيدي أن العمارة تعتبر من أحدث العمائر بالحي وهو أول ساكنيها وقد أبدى تخوفه من سقوط أجزاء أخرى منها في الأيام القادمة.