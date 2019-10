بالصور.. كيف تمنع “فيس بوك” من سرقة بياناتك بعد وفاتك؟

نرمين عباس

يظن بعض المستخدمين أن هويتهم على الإنترنت ستختفى عقب وفاتهم، إلا أن الأمر لا يسير هكذا دائمًا، فبدون ضبط حسابك على التدمير الذاتى، أو تسليم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك إلى شخص موثوق به

ستواصل شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وجوجل فى تخزين بياناتك وكل شيء آخر حصلت عليه.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فيمنحك “فيس بوك” خيارات متعددة لما يمكنك القيام به بملف التعريف الخاص بك بمجرد وفاتك، وذلك إما اختيار شخص ما من قائمة أصدقائك لإدارة حسابك بمجرد وفاتك، أو تعيين رمز لحذف حسابك تلقائيًا، لكن فيس بوك فى نفس الوقت لا يعرف بالضبط متى ستتوفى.

كيفية حذف حسابك على فيس بوك تلقائيًا بمجرد وفاتك

على الرغم من أنه يبدو أن فيس بوك يعرف كل شيء عنا الآن، إلا أنه من البديهى أنه لا يعرف موعد وفاتك

لذلك فلحذف حسابك، ستحتاج إلى شخص لإثبات وفاتك قبل اختفاء هويتك على الإنترنت على منصة التواصل الاجتماعى

ويمكن فعل ذلك من خلال:

– قم بفتح حسابك على فيس بوك، وادخل إلى الإعدادات

– اضغط فوق خيار General

– فى الأسفل ستلاحظ وجود خيار Memorialization Settings، اضغط عليها

– قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق Request that your account be deleted after you pass away، والذى يعد بمثابة “طلب” بحذف حسابك بعد وفاته.

– سيظهر مربع منبثق الآن يطلب منك تأكيد أنك تريد حذف جميع مشاركاتك والبيانات الأخرى المرتبطة بحسابك بمجرد وفاتك.

– وبمجرد التأكيد، سيتعين على شخص ما الاتصال على فيس بوك لإثبات وفاتك بشهادة وفاة.

كيفية تحويل حسابك على فيس بوك إلى صفحة تذكارية بمجرد وفاتك

يتيح لك “فيس بوك” تحويل ملف التعريف الخاص بك إلى “قبر رقمي” بمجرد وفاتك

فهو يحتفظ بجميع المشاركات التى حمّلتها طوال حياتك على المنصة، من الصور ومقاطع الفيديو والمشاركات.

وتشير التقديرات إلى أن مستخدمى “فيس بوك” المتوفين يمكن أن يفوق عدد الأحياء بحلول عام 2069

وإذا كنت تريد أن تكون جزءًا من هذا، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية إحياء ذكرى حسابك بمجرد وفاتك:

– قم بفتح حسابك على فيس بوك، وادخل إلى الإعدادات.

– اضغط فوق خيار General

– اضغط على خيار Memorialization Settings

-هنا يمكنك اختيار “جهة اتصال” محددة، لتكون بمثابة الشخص الذى سيعتنى بحسابك بعد رحيلك، حيث سيكون الشخص الذى تختاره قادرًا على إدارة منشورات صفحتك، بما فى ذلك تحديد من يمكنه النشر

ومن يمكنه مشاهدة المنشورات وحذف المنشورات وإزالة العلامات وطلب إزالة حسابك والرد على طلبات الأصدقاء الجديدة وتحديث ملفك الشخصى صورة وصورة الغلاف