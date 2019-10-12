تعرف على أهم عوامل الإصابة بحصوات الكلى

إذا كنت تعاني من الإصابة بحصوات الكلى، فعليك بقراءة هذه السطور القليلة القادمة لتعرف العوامل المسببة لها، وكيف يمكن تجنبها؟
تتكون حصوات الكلى حينما يتركز البول في المثانة البولية وهو ما يسمح للمعادن بالتبلور والالتصاق ببعضها، وقد يعد الرجال أكثر عرضة للإصابه بها من النساء، و لا يوجد سبب وحيد لها، ووفقا لـ “مايوكلينيك” فهناك بعض الطرق الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى المتكررة.
ويعد أول وأهم العوامل المؤثرة في تكوين حصوات الكلى هو عدم تناول كميات مياه كافية يومياً، علاوة على إعتماد الشخص على أنظمة غذائية عالية في البروتين والصوديوم، بالإضافة إلى السمنة المفرطة وخصوصا في منطقة الخصر.
كما أن هناك عامل أخر وهو العامل الوراثي وهو يعتمد على التاريخ المرضي في العائلة وقد ينتج عنه جراحات تحويل مسار المعدة، بالإضافة إلى الإسهال المزمن والتهابات الأمعاء.