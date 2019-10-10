هل تلقين ماء الأرز ؟.. فوائد مذهلة تجعل منه كنزا ثمينا

هل كنت تعلم أن لماء الأرز فوائد، هذا الذي ترميه ربة المنزل بعد تنظيف الأرز مباشرة، وهي لا تعلم أنها تلقي بمادة أكثر نفعا ربما من الأرز نفسه!

بحسب “روسيا اليوم”، فإن الدراسات العلمية الحديثة أكدت صحة المتوارث عن فوائد ماء الأرز بصفته واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق الغنية بفيتامين “ب 6”.

ماء الأرز بحسب متخصص في التغذية، لموقع “الوطن”، يحتوي على أهم فيتامين على الإطلاق يتغلب على تأخر النطق لدى الطفل.

كما لديه القدرة على زيادة الحصيلة اللغوية والذكاء اللغوي لدى هؤلاء الأطفال.

ونرصد في هذا التقرير، عددا من أهم فوائده:

فوائد ماء الأرز

– علاج للإسهال.

– غذاء جيد للطفل في حال الحمى، حيث تساعد الجسم في انخفاض درجة الحرارة.

– يساعد على تطويل الشعر في حال جرى غسل الشعر، وفروة الرأس به بانتظام.

– يعطي طاقة للضعفاء، لأنه به نسبة عالية من النشويات والفيتامينات.

– في حال الإصابة بالتهاب في الجلد أو الحساسية، يمكن استخدامه في الغسل فسيكون فعال جدا.