نصيحة علمية.. تناول السمك بهذين الشرطين وانعم بالصحة

تناول السمك له فوائده العديدة، ولكن ماذا لو كان السمك طازجا وتنناوله بانتظام؟، هذا ما حدده العلم للوصول بفوائده لعنان السماء.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” فإن الدراسات توصلت إلى أن تحقق شرط التناول المنتظم للأسماك يعوض عن نقص العناصر الدقيقة المفيدة في الجسم.

كما أثبت العلم أن الشرط الثاني أن يكون السمك مصطادا بشكل حديث، طازجا، مع الشرط الأول الخاص بانتظام تناوله.

عناصر غذائية ضرورية

وبحسب الدراسات والعلماء، فإن المأكولات البحرية تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان

وهي الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والحديد والزنك وغيرها.

وأجرى العلماء تجربة قرروا خلالها معرفة كيف يؤثر التناول المنتظم للأسماك على الأشخاص الذين يعانون من نقص في العناصر النزرة المفيدة.

وأوضحت الدراسات التجريبية أن تناول الأسماك التي تم صيدها مؤخرًا

هو الطريقة الأكثر فعالية ضد نقص العناصر النزرة المفيدة في الجسم.

هذا بالإضافة إلى أنه سجل الخبراء تطبيع ضغط الدم بين المشاركين في التجربة.

وشدد العلماء على أن الأسماك لا تملأ نقص العناصر النزرة المفيدة فحسب.

ولكنها أيضًا تتصدى للعمليات الالتهابية، وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب الكثيرة.