خطوات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

المرأه صحة و عافية متابعاتخطوات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي فرناس حفظيaccess_time11 / صفر / 1441 هـ 10 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق اذا كنتِ تشعرين بشئ من القلق من الإصابة بمرض سرطان الثدي، فهناك بعض الخطوات التي من الممكن إتباعها للوقاية منه، ولأن صحيفة البلاد تعتني بكل امرأة عربية جئنا إليكِ عزيزتي بهذه الخطوات. 1/ تناول الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وبالتالي تقي من الإصابة بمرض السرطان. 2/ ممارسة النشاط البدني بما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا، فالرياضة تلعب دورا هاما في تعزيز مناعة الجسم، من خلال قدرتها على توصيل الدم بشكل منتظم. 3/تجنب المعالجة الهرمونية بعد إنقطاع الطمث، والتي تسبب في زيادة هرمون الإستروجين والذي يؤدي إرتفاعه الزائد إلى الإصابة بسرطان الثدي في بعض الأحيان. 4/ممارسة الرضاعة الطبيعية التي تعمل على ضبط هرمونات الجسم لدى المرأة. 5/ تجنب السمنة وزيادة الوزن لأن الدهون تسبب خلل في هرمونات الجسم. 7/الكشف المبكر في حال وجود تاريخ وراثي عائلي لهذا المرض. 8/الكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ 40 سنة. مرتبط