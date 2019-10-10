تعرف على فوائد “المشروم” لصحة الرجال!

كشفت دراسة يابنية أن الرجال الذين يتناولون المشروم “عيش الغراب” تقل ليهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا، كما أوضحت الدراسة أن المشروم مفيد للرجال لمن هم فوق 50 عاما، إذا أن من يتناول المشروم مرة أو مرتين في الإسبوع تقل لديه فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8% وذلك بمقارنة بمن لا يأكلون المشروم.
كما توصلت الدراسة أن من يأكلون المشروم 3 مرات أو أكثر أسبوعيا تنخفض لديهم بنسبة 17%، ويشار إلى أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال، إذ تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون حالة إصابة في عام 2018، كما ترتفع نسب خطورة هذا المرض مع تقدم العمر.
وفي النهاية لخص البروفيسور شو زهانج المدرس في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان، والقائم على هذه الدراسة، أن الدراسات التي أجريت أظهرت أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستاتا.