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اختبار جديد لسرطان الغدة الدرقية يمنع الجراحة غير الضرورية

نرمين عباسaccess_time10 / صفر / 1441 هـ       9 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

طور باحثون من جامعة تكساس وكلية بايلور للطب اختبارًا جديدًا قبل الجراحة لسرطان الغدة الدرقية

يكون أسرع وأكثر دقيقاً من الاختبارات التشخيصية التي يستخدمها الأطباء اليوم

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”

قال الباحثون إن اختبار الغدة الدرقية الجديد يبشر بالخير في منع الآلاف من عمليات إزالة الغدة الدرقية التي لا داعي لها كل عام

وقالت “ليفيا إسبرلين”، أستاذة الكيمياء بجاعة تكساس : “إذا تمكنا من منع الناس من إجراء عمليات جراحية لا يحتاجون إليها وتمكينهم من الحصول على تشخيص أكثر دقة ، فيمكننا تحسين علاج المرضى وتخفيض تكاليف نظام الرعاية الصحية”

وباستخدام تقنية تسمى “التصوير الطيفي الشامل”

يحدد اختبار الغدة الدرقية الأيضية الجديد المواد التي تنتجها الخلايا السرطانية التي تعمل كنوع من بصمات الأصابع التشخيصية

وقد عمل الباحثون على التعرف على بصمات التمثيل الغذائي التشخيصية

لأكثر من عامين باستخدام 178 من أنسجة المريض قبل البدء في دراسة سريرية تجريبية

وأضاف الباحثون أن الاختبار الجديد يمنع إجراء العمليات الجراحية غير الضرورية

والتي يؤدي الكثير منها إلى احتياج المرضى إلى العلاج بالهرمونات البديلة لبقية حياتهم أو الاضطرار إلى مواجهة العواقب الأخرى المترتبة على إزالة الغدة الدرقية بأكملها أو جزء منها

نرمين عباس

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