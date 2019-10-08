القتل تعزيراً لمهربي مخدّرات في جدة

جدة ـ البلاد

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، وجاء في منطوقه أنه بفضل من الله تم القبض على غلام قمر غلام حسين – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

كما أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، وجاء فيه أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد أكبر محمد رمضان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.