نرمين عباس

قطاع الألعاب لم يتطور فقط من حيث الصور المرئية وتجربة اللعب، حيث وجدت الألعاب طريقها إلى الثقافة السائدة

إذ تستحوذ شخصياتها الآن على مكانة كبيرة لدى الجمهور، الأمر الذى دفع هوليوود إلى المشاركة والاستفادة منها

وقد ظهرت العديد من الألعاب التي تحولت إلى أفلام، وفيما يلى نستعرض مجموعة من الألعاب التى تحولت إلى أفلام ومقدار ما حققته من أرباح كما يلى

– فيلم Pokémon Detective Pikachu.. مستوحى من لعبة “بوكيمون”، وقد صدر فى عام 2019، وحقق 144.1 مليون دولار

– فيلم “لارا كروفت: تومب رايدر”.. مستوحى من لعبة “تومب رايدر”، وقد صدر في 2001، وحقق 131.2 مليون دولار

– فيلم “The Angry Birds Movie”، مستوحى من لعبة Angry Birds ، وقد صدر في عام 2016، وحقق حوالى 104.5 مليون دولار

– فيلم Rampage ، مستوحى من لعبة فيديو تحمل نفس الاسم، وقد صدر فى 2018، وحقق 101 مليون دولار

– فيلم Prince of Persia: The Sands of Time ، مستوحى من لعبة تحمل نفس الاسم، وقد صدر فى 2010، وحقق 90.8 مليون دولار

– فيلم بوكيمون: هو الإصدار الأول وقد تم إطلاقه في 1999 وحقق أرباح 85.7 مليون دولار

– فيلم “مورتال كومبات” فيلم مستوحى من لعبة تحمل نفس الاسم، وقد ظهر في 1995، وحقق أرباح 70.5 مليون دولار

– فيلم “لارا كروفت: تومب ريدر” ظهر في عام 2003، وحقق أرباح 65.7 مليون دولار

– فيلم “Resident Evil”: مستوحى من لعبة تحمل نفس الاسم، وقد ظهر في2010، وحقق 60.1 مليون دولار

– فيلم “تومب ريدر”: ظهر في 2018، وحقق 58.3 مليون دولار