لا تصدق خبراء التغذية.. زيادة اللحوم الحمراء خطر على الصحة!

اللحوم الحمراء والمعلبة ليست خطرا على الصحة فقط بل خطر على متبعي النظام الغذائي أيضا.

خبراء تغذية أمريكان وإنجليز، بحسب “سكاي نيوز”، نفوا الادعاءات التي روّج لها بعض من واضعي برامج خفض الوزن بشأن الأمر.

وكان أصحاب برامج الحمية روجوا لعدم وجود حاجة لخفض الاستهلاك من هذه الأنواع.

وشدد دكتور فرانك هو رئيس قسم التغذية في “هارفارد تي إتش تشان” للصحة العامة، على أن هذه توصية غير مسؤولة بشأن الصحة العامة.

فيما قال كريستوفر جاردنر عالم التغذية في كلية طب سترانفورد، إن هذه توصية ضعيفة بشأن اللحم المصنع أو الأحمر، معربا عن قلقه الشديد حيال ما تنطوي عليه من خطورة.

وأضاف أن مجموعة “نيوتريركس” التي أصدرت التوصية المذكورة لا تنتمي لأي حكومة أو أي منظمة إقليمية أو دولية.

وكان برادلى جونستون المؤسس المشارك للمجموعة المذكورة التي تكونت مؤخرًا، أعلن أنَّها توصلت لنتائج مفادها بأنَّه لا توجد صلة بين تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وبين الإصابة بأمراض السرطان والقلب وداء السكري.