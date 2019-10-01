كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابلة حصرية لموقع “سبورت بابل” البريطاني، كشف من خلالها عن عديد الأمور المرتبطة بمسيرته الكروية.

وقال رونالدو (34 عامًا) خلال المقابلة التي أجراها بأحد المطاعم الجبلية بمدينة تورينو الإيطالية، إنه قد يعتزل ممارسة كرة القدم خلال عامين أو ثلاثة.

هدّاف يوفنتوس الإيطالي كان قد تحدث في السابق عن شغفه بممارسة اللعبة حتى سن الأربعين، لكن يبدو أن ثمة تغيرات طرأت على أجندة رونالدو.

“ما زلت أحب كرة القدم وأحبذ إمتاع الجماهير التي تحب رونالدو، لا يهم العمر للقيام بذلك فالمهم هو العقلية”، هكذا بدأ اللاعب حديثه.

وأضاف “في الأعوام الخمسة الأخيرة شرعت في التفكير برؤية نفسي خارج عالم كرة القدم، من يدري؟ ربما يحدث خلال عامين أو ثلاثة”.

وأردف اللاعب الذي يحمل 5 كرات ذهبية، “أنا لست مجنونًا ومهووسّا بالتدريبات، أنا فقط مهووسٌ بالنجاح وهنا الفارق”.

واستكمل “ما يحفزني دومًا هو الضغط المُلقى عليّ، فأنت مضغطوط لأنك تريد إجراء مقابلة متميزة مع كريستيانو رونالدو. الطريقة التي تساير بها الضغط هي الجزء الأهم”.

أنشأ رونالدو العديد من المشاريع التجارية في مختلف المجالات، على غرار صناعة العطور والملابس والأحذية وامتد الأمر إلى الفنادق والمطاعم.

بسؤاله عن احتمالة وصوله إلى نفس المستوى في إدارة الأعمال مقارنة بما حققه من إنجازات في كرة القدم، قال رونالدو..

“استغرقني الأمر سنوات عديدة من العمل الدؤوب والتفاني لتحقيق ما وصلت إليه في كرة القدم”

“الآن أنا خارج مجال الأعمال والأمر مختلف قليلًا، ففي كرة القدم لديّ سيطرة أكبر وأعرف ماذا أفعل، بمجال الأعمال سأعتمد على أشخاص آخرين”.

واختتم “أنا رجل تنافسي، لا أحب أن أكون رقم 2 أو 3، أرغب دومًا أن أكون الرقم 1 وسأفعلها 100%”.