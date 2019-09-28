ما أثر الشيكولاتة على الرؤية؟.. إجابة علمية مفاجئة!

أغلبية البشر حول العالم يحبون الشيكولاتة، لما لها من تأثيرات على هرمون السعادة وإثارة الفرح.

لكن هل للشيكولاتة تأثير على الرؤية، سؤال غريب لكن الإجابة صادمة جدا بحسب باحثين، وفقا لموقع “CNA”.

الدراسة الحديثة تكشف العلاقة بين الشوكولاتة الداكنة وتأثيرها على الرؤية والعصب البصري، وحقيقة تقليلها من خطر حدوث مشاكل في الرؤية.

الدكتور ويندي جاكوب سيدليك من جامعة “لودفيج ماكسميليانس” الألمانية، أشار إلى انه تم إجراء تجربتين على فوائد الشوكولاتة الداكنة.

الدراسة شملت تأثيرها على العصب البصري وكانت النتائج متضاربة، ولابد من إجراء مزيد من الدراسات والتجارب، وفقا لموقع “CNA”

وكانت دراسة سابقة أشارت بأن الشوكولاتة الداكنة تساعد على تحسين الرؤية لاحتوائها على مضادات الأكسدة “الفلافونويدات”.

كذلك لفتت إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل من خطر حدوث مشكلة في الرؤية مرتبطة بالعمر تسمى الضمور البقعي.

ولاحظ الباحثون أن “الفلافانول” الموجود في الشوكولاتة الداكنة يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

وللتأكد من صحة الدراسة جمع “سيدليك” 22 متطوعا من الأصحاء، الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و62 عامًا، ولم يكن لديهم أي مشاكل في الرؤية.

واستهلك المتطوعون بشكل عشوائي قطع من الشوكولاتة الداكنة.

وتراوحت نسب الفلافانول بها ما بين 400 مللي جرام أي ما يعادل ربع شريط شوكولاتة، و5 مللي جرام فلافانول أي ما يعادل 7.5 جرام.

وتم فحص أعين المتطوعين باستخدام ماسح ضوئي جديد وعالي التقنية نسبياً يعرض الأوعية الدموية بالتفصيل، قبل أن يستهلكوا الشوكولاتة.

وبعد ساعتين اختبر “سيدليك” تمدد الأوعية الدموية في شبكية العين أي وجود تدفق أفضل للدماء.

كما تم إعطاء متطوعين اختبارات رؤية منخفضة التقنية مماثلة لتلك المستخدمة في دراسة الشوكولاتة السابقة.

وبعد أسبوع واحد من الجولة الأولى، تم إعطاء المتطوعين الذين حصلوا على الشوكولاتة الداكنة في المرة الأولى شوكولاتة الحليب.

وأولئك الذين حصلوا على شوكولاتة الحليب في المرة الأولى أعطوا الشوكولاتة الداكنة.

وعند تحليل البيانات لم يتبين وجود اختلافات جوهرية في فحوصات شبكية العين، أو اختبارات البصر، بعد تناول المتطوعين شوكولاتة داكنة، أو شوكولاتة بالحليب.