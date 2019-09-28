الرياضة

هل يقصي الاتحاد الإنجليزي ليفربول من المسابقة؟

ليفربول مُهدد بالاستبعاد من كأس الرابطة بسبب إشراك لاعب “غير قانوني”!

محمد ابو الوفاaccess_time29 / محرم / 1441 هـ      28 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

قالت وسائل إعلام إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق مع ليفربول بسبب إشراكه لاعب بشكل غير قانوني في مباراة ميلتون كينز داونز الأربعاء الماضي.

وخاض ليفربول مواجهة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” ضد فريق ميلتون كينز داونز، وفاز عليه بهدفين نظيفين.

بيد أن التقرير الذي نشرته يومية “تلجراف” الإنجليزية صبيحة اليوم السبت، أشار إلى أن الاتحاد المحلي للعبة في إنجلترا سيفتح تحقيقًا حيال المباراة.

وأعزت السبب إلى إشراك ليفربول للاعب الصاعد، بيدرو تشيريفيلا، والذي حل بديلًا للغيني نابي كايتا بالشوط الثاني من المباراة.

واُعتبر اللاعب -بحسب التقرير- مُشاركًا بشكل غير قانوني في المباراة، نظرًا لعدم استخراج تصريح العمل الخاص به من قبل الاتحاد الإنجليزي.

إذ أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا لنادي اكسترامادورا الإسباني، وعند عودته لم يستوف الشروط للتسجيل في قائمة الفريق الأول لليفربول.

وتنص القوانين على استخراج تصريح جديد عند العودة من الإعارة الخارجية (خارج إنجلترا).

يمتلك ليفربول حجة قوية في سبيل دحض التهمة المتوقعة، ومن المنتظر أن يتم تقديمها حال فتح التحقيق بالفعل.

إذ قال جيمس بيرس وهو صحفي بيومية “ليفربول إيكو” ومقرب من دوائر الفريق، إن النادي تقدم بالفعل في يوليو الماضي بطلب لاستخراج التصريح.

لكن مسئولي الاتحاد تباطئوا في إصدارها، وسيكون الاتجاه العام لدى محاميّ النادي لإيضاح الصورة على أنها خطأ إداري من اتحاد الكرة الإنجليزي.

محمد ابو الوفا

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