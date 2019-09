ليفربول مُهدد بالاستبعاد من كأس الرابطة بسبب إشراك لاعب “غير قانوني”!

وخاض ليفربول مواجهة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو” ضد فريق ميلتون كينز داونز، وفاز عليه بهدفين نظيفين.

بيد أن التقرير الذي نشرته يومية “تلجراف” الإنجليزية صبيحة اليوم السبت، أشار إلى أن الاتحاد المحلي للعبة في إنجلترا سيفتح تحقيقًا حيال المباراة.

وأعزت السبب إلى إشراك ليفربول للاعب الصاعد، بيدرو تشيريفيلا، والذي حل بديلًا للغيني نابي كايتا بالشوط الثاني من المباراة.

واُعتبر اللاعب -بحسب التقرير- مُشاركًا بشكل غير قانوني في المباراة، نظرًا لعدم استخراج تصريح العمل الخاص به من قبل الاتحاد الإنجليزي.

إذ أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا لنادي اكسترامادورا الإسباني، وعند عودته لم يستوف الشروط للتسجيل في قائمة الفريق الأول لليفربول.

Exclusive: Liverpool could be kicked out of the Carabao Cup for fielding an ineligible player v MK Dons. The EFL say they are “considering the matter”. #LFC https://t.co/rqQYVZNPUc

— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 28, 2019