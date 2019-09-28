“صائدة القمل” مهنة جديدة في البرازيل!

كشف موقع “آوول” البرازيلي عن ظهور مهنة جديدة في البرازيل وهي “صيد القمل”، وتعمل بها العديد من النساء وتعتبر مربحة بالنسبة لهم، إذ أن تكلفة الجلسة لمدة ساعة واحدة بحوالي 20 دولار، وهو ما يعادل الكشف الطبي للأطباء حديثي التخرج في البرازيل، ولقد إنتشرت هذه المهنة مع بداية الموسم الدراسي، وبلغ عدد هؤلاء النساء 300 امرأة يعملن فى مهنة صيد القمل من الشعر.
وأصبح هناك دورات تدريبية لهذه المهنة للسيدات اللواتي يتمتعن بالصبر وقوة المعدة على تحمل المناظر المقززة وبدأ التجاوب من مدينة صغيرة تدعى “بوم سوسيسو”.