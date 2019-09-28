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“صائدة القمل” مهنة جديدة في البرازيل!

فرناس حفظيaccess_time29 / محرم / 1441 هـ      28 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشف موقع “آوول” البرازيلي عن ظهور مهنة جديدة في البرازيل وهي “صيد القمل”، وتعمل بها العديد من النساء وتعتبر مربحة بالنسبة لهم، إذ أن تكلفة الجلسة لمدة ساعة واحدة بحوالي 20 دولار، وهو ما يعادل الكشف الطبي للأطباء حديثي التخرج في البرازيل، ولقد إنتشرت هذه المهنة مع  بداية الموسم الدراسي، وبلغ عدد هؤلاء النساء 300 امرأة  يعملن فى مهنة صيد القمل من الشعر.

وأصبح هناك دورات تدريبية لهذه المهنة للسيدات اللواتي يتمتعن بالصبر وقوة المعدة على تحمل المناظر المقززة وبدأ التجاوب من مدينة صغيرة تدعى “بوم سوسيسو”.

ولقد أوضحت إحدى النساء التي تمتهن هذه المهنة للموقع البرازيلي، أن هذه الوظيفة لها شروط خاصة وصعبة في نفس الوقت أولها تدريب المعدة على التعود بالشعور بالإشمئزاز من شكل الحشرات المقززة بالإضافة إلى تعود العين على رؤية هذه الحشرات القذرة التي يعاني منها المصاب.

وهؤلاء النساء يستخدمن أمشطة للشعر كثيفة جدا لإزالة بيوض القمل لأن المشكلة تكمن في هذه البيوض، لأن القملة تضع 300 بيضة في الأسبوع، وهذه الأمشاط تساعد في إزالتها بشكل نهائي من الشعر لأن الدواء الذى يقتل القمل لا يمكنه قتله داخل البيوض، أما عن التخلص من حشرة القمل مكتملة النمو عن طريق بخاخ يكون في يد السيدة التي تعمل في هذه المهنة واليد الأخرى يكون بها مشط الشعر، لتتخلص فورا من القملة.

vernas hefzy

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