الأوميجا 3.. منافع للعقل والقلب ومحارب للسرطان

الكثيرون يسمعون عن الأوميجا 3، التي تغذي القدرات الذهنية، لكن الأكثر دهشة أنه يقي كذلك من السرطان.

باحثون أكدوا عبر التجربة أن فيتامين (د) وأوميجا 3 (زيت السمك)، تُظهر الأمل في الوقاية كذلك الأزمات القلبية.

الدراسة شملت 26000 رجل وامرأة في تجربة سريرية على مستوى البلاد، بحسب سبوتنيك للأنباء.

وبعد أكثر من خمس سنوات من الدراسة والعلاج على الأوميجا 3، تظهر النتائج إشارات واعدة لبعض النتائج.

كما جرى تأكيد تأثير فيتامين (د) في الحد من الوفيات الناجمة عن السرطان، من خلال التحليل التلوي المحدث لتجارب فيتامين (د) حتى الآن.

ومن المقرر تقديم الدراسة خلال الاجتماع السنوي لجمعية أمريكا الشمالية، لانقطاع الطمث (NAMS) المنعقد حاليا في شيكاجو حتى 28 سبتمبر.