الثقافية

الأوميجا 3.. منافع للعقل والقلب ومحارب للسرطان

ahmed saeedaccess_time28 / محرم / 1441 هـ      27 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الكثيرون يسمعون عن الأوميجا 3، التي تغذي القدرات الذهنية، لكن الأكثر دهشة أنه يقي كذلك من السرطان.

باحثون أكدوا عبر التجربة أن فيتامين (د) وأوميجا 3 (زيت السمك)، تُظهر الأمل في الوقاية كذلك الأزمات القلبية.

الدراسة شملت 26000 رجل وامرأة في تجربة سريرية على مستوى البلاد، بحسب سبوتنيك للأنباء.

وبعد أكثر من خمس سنوات من الدراسة والعلاج على الأوميجا 3، تظهر النتائج إشارات واعدة لبعض النتائج.

كما جرى تأكيد تأثير فيتامين (د) في الحد من الوفيات الناجمة عن السرطان، من خلال التحليل التلوي المحدث لتجارب فيتامين (د) حتى الآن.

ومن المقرر تقديم الدراسة خلال الاجتماع السنوي لجمعية أمريكا الشمالية، لانقطاع الطمث (NAMS) المنعقد حاليا في شيكاجو حتى 28 سبتمبر.

ahmed antar

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *