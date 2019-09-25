يقي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد بلا حصر لـ«عين الجمل»

عين الجمل أو الجوز يحمل عددا من العناصر الغذائية المفيدة صحيا من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

فيتامين “ب 6” هو أهم وأكثر المشتقات من عين الجمل، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والزنك.

كما أن الجوز غني بأحماض دهنية وبروتينات مهمة للجسم، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وذكرت خبيرة التغذية الأمريكية، ماندي إنرايت، أن تناول أونصة واحدة من الجوز، يؤمن 8% من الاحتياجات اليومية للألياف.

ويستطيع عين الجمل أن يفيد صحة القلب، لأنه مصدر جيد للأوميجا 3.

كما أن له تأثير إيجابي على حركة الأمعاء ويقي من التعرض للإمساك والبواسير، ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون كونه غني بالألياف.

كما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وإبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم لاحتوائه على دهون صحية وألياف.

ويحد من استهلاك السعرات الحرارية، وبالتالي يساهم في خسارة الوزن.

ويساعد أيضًا تناول كمية قليلة من الجوز يوميا، في تزويد الجسم بجرعات عالية من المعادن المطلوبة لمقاومة هشاشة العظام، لاحتوائه على نسبة من النحاس الذي يعزز كثافة العظام.

ويحمي الجوز من بعض الأمراض، كما يسهم في تقليل الالتهابات، لاحتوائه على مواد “بوليفينول” المضادة للأكسدة،.