وزير العمل: نهضة عظيمة

الرياض – البلاد

وصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الوطني بالمناسبة الغالية على الجميع ارتقت خلالها مسيرة التنمية بمشروعات كبرى وإنجازات عظيمة، وشهد المجتمع السعودي نهضة حضارية جديدة نتجت عن النمو الهائل لتطوير واستخدام التقنيات الحديثة، ونهضة تنموية عظيمة وأصبحت تقف في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات في ظل عملية التطوير والتحديث اللتين تمر بهما بلادنا تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وقال: “يأتي احتفال الوطن في هذا اليوم وقد استطاعت المملكة الرقي والتطور بمستويات سريعة وشاملة وعميقة ارتفع خلالها وعي الإنسان السعودي بأهمية الاستفادة والتعاطي الحضاري مع وسائل التطور الذي يشهده العالم في كل مرحلة فمنذ عهد المؤسس ــ رحمه الله ــ إلى هذا العهد الميمون والمملكة آخذة في المضي بخطى راسخة وواثقة في طريق التطور الحضاري محافِظًة على تميزها نظاماً وشعباً في الالتزام والاعتزاز بالقيم والمبادئ الفاضلة المستمدة من الدين الحنيف”.