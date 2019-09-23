وزير الإعلام : تاريخ ناصع

الرياض – البلاد

قال وزير الإعلام تركي الشبانة، إن ملامح “المعاصرة” ظهرت على المملكة بعد عمل دؤوب منذ عهد الملك المؤسس حتى الآن والسعوديون يحتفلون باليوم الوطني 89، مؤكدا أن تاريخ المملكة ناصع ومستقبلها مشرقاً.

ولفت إلى أن السعودية تستند على مكامن القوة والقدرات الفريدة، لإنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، كما قال ولي العهد حفظه الله عند تدشينه لرؤية المملكة 2030.

ونوه الشبانة إلى التطورات التي تشهدها المملكة في كل المجالات سواء أن الاقتصادي بالمشاريع الحديثة التي تم تدشينها، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروعي (القديَّة) و(نيوم)، أول الناحية الاجتماعية وأهدافها التنموية بتمكين المرأة، بالإضافة للشأن الدولي والإقليمي الحضور العميق والواسع في المحافل الدولية والتأثير في صناعة القرار العالمي.