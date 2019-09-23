فوائد “الذهب الأخضر” المذهلة للبشرة والشعر

يستخرج زيت الجوجوبا من شجرة “الذهب الأخضر” الجوجوبا، والتي تنمو فى جنوب غرب الولايات المتحدة، وجنوب كاليفورنيا، والمكسيك، ويستخدم هذا الزيت لأغراض التجميل سواء للبشرة أو الشعر أو الأظافر، فهو غني بمضادات الأكسدة مما يساعد البشرة على مكافحة الإجهاد التى تتعرض له البشرة يوميا.
ويحتوي زيت الجوجوبا أيضا على مضادات للفطريات والجراثيم والبكيتريا، لذلك فهو يقي من حب الشباب، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الذى بدوره يعمل على تأخر ظهور التجاعيد بالبشرة، ويساعد زيت الجوجوبا فى التخفيف من أعراض الصدفية والإكزيما والحكة، ويساهم أيضا فى علاج حروق الشمس لإحتوائه على مضادات للإلتهاب وفيتامين هـ.
ويستخد زيت الجوجوبا كسيروم ممتاز للشعر، فيحافظ على رطوبته ولمعانه، ويمنع تقصفه وسقوطه، كما أن تدليلك فروة الرأس بزيت الجوجوبا يمنع القشرة بسبب إحتوائه على مضادات للبكتيريا والفطريات، كما أنه يعمل على نمو الشعر.