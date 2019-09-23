خاص البلاد – نيفين عباس

تزامناً بالإحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، نقدم لكِ مقادير وطريقة تحضير كيك أو تورتة العلم السعودي

المقادير اللازمة لعمل تورتة العلم السعودي

للكيك :-

4 حبات بيض

2 ونصف كوب طحين أبيض

نصف كوب زيت

ربع كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب من السكر الأبيض

كوب من السكر الأبيض البودرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

للتزيين :-

كريمة مخفوقة

عجينة سكر باللون الأخضر والأبيض

طريقة عمل تورتة العلم السعودى

الكيك

يفصل الصفار عن البياض

يخفق الصفار مع السكر الخشن، الفانيليا

يضاف له الزيت والحليب ويخفق

ثم يضاف له الطحين والنشا والبيكينج باودر

يخفق البياض مع الملح والسكر البودرة حتى يصبح كالمارينج

يقلب خليط البياض على الصفار

نحضر صينية فرن مبطنة ونضع بها ورق زبدة

ثم نضع خليط الكيك

يخبز الكيك فى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 مدة 40-45 دقيقة

تخرج من الفرن وتترك لتبرد تماماً

نقوم بتقسيم الكيك إلى ثلاث طبقات

ثم تحشى كل طبقة بالكريمة وتوضع فوق الأخرى

تغلف التورتة بالكريمة من الجوانب والوجه وتترك بالثلاجة تبرد

ثم تفرد عجينة السكر على السكر البودرة أو نشا الذرة

نحضر التورتة من الثلاجة

ونقوم بتغليفها بالعجينة وتزين بحسب الشكل المناسب

تبرد وتقدم

ويمكن تلوين الكريمة باللون الأخضر وإستخدامها فى تزيين الكب كيك