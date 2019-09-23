“الحلزون” بديل البوتوكس لنجوم هوليود

تعد بعض وسائل التجميل غريبة وخارجة عن المألوف، وربما أيضا فى بعض الأحيان تكون مقززة وذلك بهدف إبعاد شبح الشيخوخة والتجاعيد عن البشرة، وتعد الحلزونة من أغرب هذه الوسائل.
ولقد أشارت التقارير الطبية أن إستخدام الحلزونة بات أفضل من البوتوكس وأكثر استخداما في علاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وتعتبر اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا من أكثر دول العالم استخداماً للحلزون فى مجال التجميل.
وتعد دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من أبرز مستخدمي الحلزونة فى التخلص من التجاعيد، ولقد صرحت لصحيفة The international Journal of Neuro science أن العلاج عن طريق الحلزونة فى تجديد خلايا البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة، كان رائعا للغاية وهو الفكرة كانت فى البداية مخيفة كون كائن يمشي على الوجه، لكن هذه التجربة المثيرة تستحق بالفعل لأن النتيجة رائعة، وأضافت أيضا أن الحلزون يستحق أن يكون بديل للبوتوكس.
كما تستخدم دوقة كورنوال كاميلا باركر زوجة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، الحلزون فى التجميل وعلاج التجاعيد.