وصفات للانش بوكس | طريقة عمل ساندوتش التونة بالبيض

خاص البلاد – نيفين عباس

مع موسم العودة للدراسة تحتار الأم فى تقديم أفضل الوجبات التى تحتوى على عناصر هامة يحتاجها الطفل ليستمد طاقته اليومية

نقدم لكم طريقة عمل ساندوتش ممتاز ويحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لإحتواءه على لحم التونة الغنى بـ أوميغا3

وكذلك البيض الذى يساعد على تنشيط الجسم ويقاوم الإجهاد ويقوى العظام بالإضافة لأنه مصدر غنى بالبروتين

المقادير

حبة بيض مسلوق

ربع كوب تونة مصفاة

حبة طماطم

ملعقة كبيرة مايونيز لايت

خبز فرنسى

الطريقة

نقوم بتقطيع البيض بالسكين مربعات صغيرة

ثم تضاف له التونة ويقلب

يضاف المايونيز للخليط ويقلب برفق

تقطع الطماطم مربعات وينزع لُب الطماطم

ثم تضاف للخليط وتقلب

يحشى الخليط بالخبز ويلف جيداً ويقدم للطفل فى وجبة المدرسة

ومن الممكن إضافة الخس له