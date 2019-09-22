ملمس روبوت مثل جلد الإنسان

واشنطن- وكالات

توصل مجموعة من العلماء بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تقنية جديدة يمكنها أن تمنح الروبوتات شعورًا باللمس مثل جلد الإنسان، وذلك من خلال وضع شبكة اصطناعية تشبه الأعصاب، وتشكل المادة شبكة حسية مماثلة لشبكة الجهاز العصبي البيولوجي.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يمكن لهذه الشبكة المبتكرة أن تساعد الروبوتات على الشعور بتفاعلاتها مع البيئة، والتى تتكون من مادة البولي يوريثين المرنة التي تحتوي على ألياف بصرية قابلة للامتداد بأجهزة استشعار.

وطور الشبكة كل من الباحثين باتريشيا شو وروب شبرد من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة ، حيث قال البروفيسور شيبرد: “لا يزال بإمكان الشخص الكفيف أن يشعر بالأمور حوله لأن لديه مجسات في أصابعه تتشوه عندما يتشوه إصبعه فقط، ولكن لا تملك الروبوتات ذلك الآن”. وقال الباحثون إن الروبوتات التي يتم إنشاؤها باستخدام المادة ستكون مناسبة لمختلف المهام، من التصنيع إلى الاستخدامات في الرعاية الصحية، وتحديدًا رعاية الصغار وكبار السن.