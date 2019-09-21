ضحية ناموسة.. أمريكي يموت بمرض نادر بلسعة واحدة

لسعة بعوضة واحدة كانت سبب في وفاة رجل بالغ خلال 9 أيام، يبدو أن حظه نادر كالمرض الذي أصابه!

جريج مكجسني هو اسم الأمريكي الذي لقي حتفه بسبب لسعة بعوضة خلال 9 أيام نتيجة إصابته بمرض نادر.

شقيق ضحية الناموسة مارك مكجنسي قال إن في نهاية يوليو كان جريج البالغ من العمر 64 عامًا، معه في المزرعة.

كما ساعده في ترميم وإصلاح رصيف حوض المياه.

وأضاف “كان بحالة صحية جيدة ونشيطا ومع ذلك قضى عليه المرض خلال تسعة أيام فقط”، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وأضاف مارك أن شقيقه تعرض لنوبة نقل على إثرها إلى المستشفى.

فيما شخص الأطباء بعد فحص جريج إصابته بفيروس قاتل هو فيروس التهاب دماغ الخيل الشرقي، الذي ينقله البعوض، ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياته.

جوني خلدون، ممثل قسم الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي في ولاية ميشيجان، بدوره أكد أنه سبق وتم تسجيل سبع حالات مشابه في الولاية وتسببت أيضا لسعات البعوض بنفوق تسعة خيول.

ومن أعراض المصاب بأنه يشعر بارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وآلام في المفاصل، وصداع شديد.

وعندما تكون الإصابة شديدة، يصبح التلف الذي يلحقه المرض بالدماغ لا رجعة فيه، لذلك إما يدخل المصاب في غيبوبة أو يموت.

ويعتبر هذا الفيروس نادر جدا، ولا يزيد عدد الإصابات التي يسببها عن أكثر من 7 إصابات في العام.

وقد لوحظ أن الأشخاص الذين عمرهم دون 15 أو فوق 50 سنة، أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض القاتل

فيما تمكن الأطباء من علاج شخصين أصيبا بالمرض أحدهما طفل والثاني رجل عمره زهاء 50 سنة.