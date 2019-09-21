الأخيره“التنمية الاجتماعية” تحقق في حالة عنف أسري صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1441 هـ 21 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق جدة : البلاد شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت) بالتحقيق في حالة عنف أسري . وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل ، بوصول معلومات إلى مركز بلاغات العنف لشخص ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلا رضيع . وقال المتحدث عبر حسباه الرسمي في “تويتر” ان الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية يعملون بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف ووعد أبا الخيل بتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه مرتبط