كيف تحصلين على إطلالة تربون أنيقة ومناسبة للعمل والجامعة؟

تبحث كل فتاة عن إطلالة أنيقة وعصرية، ولقد أصبح التربون إختيار سهل وعملي خصوصا أثناء الذهاب للجامعة و العمل، ولكن عليكِ عزيزتي أن تقومي بتنسيق المكياج المناسب للتربون، ولذلك إلتقت صحيفة البلاد بخبيرة التجميل إيناس أبوبكر لتخبرنا عن الإطلالة المناسبة والتي تتماشي مع لفة التربون.
فى البداية قالت إيناس أبوبكر يقتضي الخروج فى الصباح سواء للعمل أو الجامعة، بوضع واقي الشمس قبل وضع المكياج للحفاظ على البشرة سواء فى فصل الصيف أو الشتاء، وتوصي أبوبكر بوضع كريم أساس خفيف على البشرة والإبتعاد عن التغطية العالية أثناء ساعات الصباح، ويفضل إستخدام البي بي كريم .