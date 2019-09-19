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كيف تحصلين على إطلالة تربون أنيقة ومناسبة للعمل والجامعة؟

فرناس حفظيaccess_time20 / محرم / 1441 هـ      19 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تبحث كل فتاة عن إطلالة أنيقة وعصرية، ولقد أصبح التربون إختيار سهل وعملي خصوصا أثناء الذهاب للجامعة و العمل، ولكن عليكِ عزيزتي أن تقومي بتنسيق المكياج المناسب للتربون، ولذلك إلتقت صحيفة البلاد بخبيرة التجميل إيناس أبوبكر لتخبرنا عن الإطلالة المناسبة والتي تتماشي مع لفة التربون.

فى البداية قالت إيناس أبوبكر  يقتضي الخروج فى الصباح سواء للعمل أو الجامعة، بوضع واقي الشمس قبل وضع المكياج للحفاظ على البشرة سواء فى فصل الصيف أو الشتاء، وتوصي أبوبكر بوضع كريم أساس خفيف على البشرة والإبتعاد عن التغطية العالية أثناء ساعات الصباح، ويفضل إستخدام البي بي كريم .

كما تشير أبوبكر أنه لا داعي من رسم العين بإستخدام الأيلينر أثناء الذهاب للجامعة أو العمل، ويفضل إستخدام الماسكرا والكحل الملون مثل الأخضر والأزرق والبيج لأن الكحل الأسود  أثناء ساعات الصباح فى طقس بلادنا العربية لا يستمر لساعات طويلة وسيلانه تحت العين قد يتسبب فى مظهر غير أنيق.

ويفضل إستخدام ماسكرا الحواجب والبلاشر للخدود، وإستخدام ألوان فاتحة لأحمر الشفاه.

وتشير أبوبكر إلى أهمية إرتداء تربون من خامة القطن والإبتعاد عن الستان أو الأقمشة اللامعة أثناء ساعات الصباح، بالإضافة أنه لابد من إرتداء “بندانا” قطنية تحت التربون، حتى يكون ثابت على الرأس ويعطى إطلالة أنيقة.

vernas hefzy

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