تعرف على فوائد “بذور الكينوا” العجيبة

تعتبر بذور الكينوا من أحد البذور التي أشتهرت فى أمريكا الجنوبية، ويعتبرها الكثيرون من الأطعمة العظيمة لإحتوائها على البروتين والماء والكربوهيدرات، وتعد الكينوا منخفضة الصوديوم لكن مرتفعة فى البوتاسيوم والكالسيوم والحديد مما يجعلها طعام صحي ومغذي.
وتحتوي الكينوا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد أثبت أنها تمنع حدوث العديد من الأمراض، كما تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، ومساعدة الجسم فى التخلص من الفضلات والسموم.
كما تعمل الكينوا على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم وتنظيم نبضات القلب، وحماية الأوعية الدموية والوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية و الجلطات.