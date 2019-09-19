صحة و عافية متابعات

تعرف على فوائد “بذور الكينوا” العجيبة

فرناس حفظيaccess_time20 / محرم / 1441 هـ      19 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر بذور الكينوا من أحد البذور التي أشتهرت فى أمريكا الجنوبية، ويعتبرها الكثيرون من الأطعمة العظيمة لإحتوائها على البروتين والماء والكربوهيدرات، وتعد الكينوا منخفضة الصوديوم لكن مرتفعة فى البوتاسيوم والكالسيوم والحديد مما يجعلها طعام صحي ومغذي.

وتحتوي الكينوا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وقد أثبت أنها تمنع حدوث العديد من الأمراض، كما تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتنشيط حركة الأمعاء، ومساعدة الجسم فى التخلص من الفضلات والسموم.

كما تعمل الكينوا على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم وتنظيم نبضات القلب، وحماية الأوعية الدموية والوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية و الجلطات.

وتزيد الكينوا من الشعور بالشبع وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام وتساعد فى التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة بالجسم، كما أنها تساعد فى ضبط سكر الدم ، و تساهم في خفض ضغط الدم، كما تنشط عمل الكلى وتخلصها من الحصى والترسبات، كما تزود الدماغ والجسم بالطاقة.

أما بالنسبة للبشرة فتعمل الكينوا على تجديد خلايا البشرة والتخفيف من البقع الداكنة، كما تقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد لإحتوائها  على فيتامين ب، وبالنسبة للشعر فتحمي الكينوا من تقصف وتكسر الشعر، كما أن إستخدام خلطات الكينوا تقلل من ظهور القشرة في فروة الرأس بشكل ملحوظ.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *